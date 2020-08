Um in einem Jahr ohne Bezirkspflügen nicht aus der Übung zu kommen, haben wir uns zu einem Ortsentscheid im Pflügen entschieden. Fünf motivierte Pflüger, viele Landjugendliche als Fanclub und ein strahlend schöner Sonntag - Was will das Pflügerherz mehr!

Auf den Gründen der Familie Neuwirth wurde das Können unserer Burschen unter die Lupe genommen und von unserem Bezirksleiter Sebastian Deixler-Wimmer bewertet.

Als Sieger im sauberen Umackern einer Parzelle konnte sich Christian Keimelmair küren. Jacob Neuwirth und Florian Stinglmayr konnten sich auch noch einen Podestplatz sichern. Auch unser Leiter Matthias Gruber und Michael Scheiböck können mit ihren Leistungen und den damit erreichten 4. und 5. Rang sehr zufrieden sein.

Mehr Fotos von unseren Pflügern und dem Fanclub findet ihr hier