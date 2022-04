Die Stadt ist „ausgezeichnet innovativ klimafreundlich mobil“, so das Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie. Beim 13. Österreichischen Radgipfel in Wien erhielt Wels dafür die entsprechende Auszeichnung.

WELS. Schrittweise erweitere die Stadt die Möglichkeiten der umweltfreundlichen Fortbewegung mit dem Fahrrad. Wels leiste laut Urkunde im Bereich "Innovative klimafreundliche Mobilität" für Regionen, Städte und Gemeinden einen wesentlichen Beitrag zur Reduktion der CO2-Emissionen. Um die mit der Auszeichnung verbundenen finanziellen Förderungen zu erlangen, wurden 13 Maßnahmen zur Verbesserung des Radwegenetzes sowie zwei bewusstseinsbildende Maßnahmen eingereicht. Die Gesamtinvestitionen liegen bei knapp 1,3 Millionen Euro, wovon der Bund 25 Prozent refundiere.

Erste Fahrradstraße im Bundesland

In Kürze bekomme Wels auch die erste Fahrradstraße Oberösterreichs. Die offizielle Eröffnung soll am Freitag, 29. April, um 15 Uhr bei der Alten Traunbrücke beim ÖAMTC Fahrrad-Pop-up-Stützpunkt erfolgen. Die Publikumseröffnung wird nun von 12 bis 18 Uhr mit Gratis-Fahrradcheck stattfinden.

Weitere Fahrradaktivitäten

Unter ooe.radelt.at können noch bis Freitag, 30. September, bei der alljährlichen Aktion „Oberösterreich radelt“ wieder fleißig Radkilometer gesammelt und tolle Preise gewonnen werden.

Ab Freitag, 8. April, findet in ganz Österreich auch wieder die Aktion „Passathon 2022 – Race for future“ statt. Mit der App „Österreich radelt“ gibt es auf 27 Routenvorschlägen in 225 Gemeinden und Bezirken 607 klimafreundliche Leuchtturmobjekte zu erkunden und Punkte zu sammeln.