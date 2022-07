Landeshauptmann-Stellvertreterin Christine Haberlander konnte sich bei ihrem Besuch von der firmeninternen Kinderbetreuung "Reca minis" von Kellner & Kunz überzeugen. Mit der Einrichtung schafft man es, das Job und Familie keine ausschließenden Faktoren sind.

WELS. Gemeinsam mit dem Diakoniewerk OÖ schafft es die Firma Kellner & Kunz, konfortable Rahmenbedingungen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Kindern zu schaffen. Gemeinsam bieten sie die betriebliche Kinderbildungs- und Betreuungseinrichtung "Reva minis" an. Das macht die Firma zu einem Vorreiter dieses modernen Systems. Haberlander findet lobende Worte:

„Familienfreundliche Arbeitsplätze sind entscheidend für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Davon profitieren nicht nur die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie ihre Familien, sondern auch die Unternehmen selbst, die Bindung zum Arbeitgeber steigt. Auch der Wiedereinstieg nach der Karenz gelingt mit dem Modell der betrieblichen Kinderbetreuung leichter. Darüber hinaus wissen Mütter und Väter ihre Kinder während der Arbeitszeit gut betreut."

Die ersten Kinder seien im Herbst 2020 in die ganztägige Betreuungseinrichtung am Firmengelände gezogen. Die Nachfrage ist groß. Aktuell besuchen vierzig Kinder den Kindergarten. Mit dieser Unterstützung wolle man als Betrieb punkten: Bei gelebter Wertschätzung des Personals, aber auch bei der Vorreiterrolle am Arbeitsmarkt. So sollen gezielt Teilzeitkräfte und Wiedereinsteigerinnen angesprochen und die bereits bestehende Belegschaft bestmöglich versorgt werden. Die Kinderbetreuung ist zweifelsfrei ein großer Anreiz, bei Kellner & Kunz arbeiten zu wollen“, zeigt sich Vorständin Astrid Siegel überzeugt.