Zwei in der nahen Siedlung wohnende Ärzte leisteten unverzüglich Erste Hilfe.

KRENGLBACH. Eine 47-Jährige aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung lenkte ihren Pkw am 5. September 2020 gegen 20:15 Uhr auf der Welserstraße im Ortsgebiet Katzbach, Gemeinde Krenglbach. Zum selben Zeitpunkt war dort eine 17-Jährige aus dem Bezirk Grieskirchen mit ihrem Moped unterwegs. Am Sozius befand sich eine 14-jährige Freundin aus dem Bezirk Wels-Land. Im Bereich der Kreuzung mit dem Eichenweg kam es zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die 14-Jährige wurde vom Moped geschleudert und stürzte auf die Fahrbahn. Die 17-Jährige wurde zwischen dem Moped und dem Auto eingeklemmt und etwa 30 Meter mitgeschleift. Ein nachkommender Autolenker verständigte sofort die Einsatzkräfte. Beide wurden unbestimmten Grades verletzt und in das Klinikum Wels gebracht.