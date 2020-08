Eine durchnässte und laut miauende Katze verweigerte die Hilfe der angerückten Feuerwehr.

WELS. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Wels wurden am dienstag, 5. August, zu einer Tierrettung in den Welser Stadtteil Neustadt gerufen. Im Garten hinter einem Haus befand sich eine durchnässte und laut miauende Katze in luftiger Höhe auf einem Baum. Der Einsatzort war allerdings mittels Drehleiter nicht erreichbar und die Leiter der Einsatzkräfte musste erst durch das Haus durch manövriert werden. Trotz mehrfach versuchter Rettungsversuche, verweigerte die Katze die Hilfe vorerst. Ob die Katze letztlich gerettet werden konnte, ist noch nicht bekannt.