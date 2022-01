Dieses Jahr wird die mündliche Matura laut Bundesministerium wieder Pflicht. Hunderte Schüler und Schülerinnen gehen aus Protest dagegen auf die Straße. Auch die Grüne Jugend stellt sich klar gegen die Verpflichtung zur mündlichen Matura.

WELS. „Die Situation hat sich für die Betroffenen im Vergleich zum letzten Jahr nicht wirklich verbessert, dennoch fordert der Bildungsminister die mündliche Matura. Das gerade bei jenen, die schon am längsten mit Distance Learning verbracht haben", so der Grüne Gemeinderat Alessandro Schatzmann.

„Der Leistungsdruck der uns insbesondere unter Zeiten wie diesen abverlangt wird ist enorm. Dieser hat sich im Letzten Jahr nicht verringert, wo ist da die Fairness? Letztes Jahr wurde auf diese besondere Lage eingegangen und die mündliche Matura auf freiwillige Basis gestellt. Das ist dieses Jahr nicht der Fall. Wir gehen auf die Straße und werden laut sein, solange bis unsere Sorgen, Zweifel und Zukunftsängste gehört werden“, kündigt die Bezirkssprecherin der Grünen Jugend Wels, Fiona Atzlinger, an.