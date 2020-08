WEISSKIRCHEN. Stark alkoholisiert war ein 29-Jähriger in der Nacht auf Sonntag in Weißkirchen mit seinem Auto unterwegs. Der Mann fuhr mit seinem Wagen auf der Marchtrenker Straße in Schlangenlinien Richtung Marchtrenk und auf die A25 Richtung Passau. Eine Polizeistreife hielt den Wagen daraufhin auf dem Beschleunigungsstreifen der Autobahn an. Der Mann hatte 2,5 Promille Alkohol im Blut, ihm wurde der Führerschein vorläufig abgenommen.