Eine in der Corona-Krise besonders wichtige Spende erhielt das Rote Kreuz Wels vom Lionsclub Wels-Land Traunau und dem Lederwarenproduzent Georg Winklmayr.

WELS, WELS-LAND. Der Lionsclub Wels-Land Traunau spendete an das Rote Kreuz (RK) Wels 500 Mund-Nasen-Schutz-Masken zur eigenen Verwendung. Lions-Präsident Franz Stockinger in Begleitung des zukünftigen Präsidenten Bezirkshauptmann a.D. Josef Gruber übergaben die, in der Corona-Krise so wichtigen, Masken. Auch der Zonenleiter der Lions 13, Otmar Fetz half dabei kräftig mit. Gleichzeitig spendete auch der Lederwarenproduzent Georg Winklmayr 100 selbstgemachte MNS-Masken an das Rote Kreuz.

Der RK-Bezirksstellenleiter Bernhard Ploier und Bezirksstellenkommandant Andreas Heinz bedankten sich für die Spende und wiesen auf die Wichtigkeit diese Übergabe darauf hin.