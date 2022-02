Martin Huber aus Wels hat einen Leserbrief zu "FreiRaum muss weiter zittern" verfasst.

"Die Begründung der MFG warum sie gegen die Unterstützung des Freiraumes gestimmt haben ist abenteuerlich. Weil sich Parteien gegen eine Entscheidung des Bürgermeisters ausgesprochen haben kann man nicht mitstimmen. Zur Erinnerung: Bgm. Rabl hat einen Vertrag gekündigt und das wurde kritisiert. Es scheint so, dass Kritik an der FPÖ oder dem Bürgermeister in Wels als Majestätsbeleidigung gesehen wird. Die MFG ist scheinbar das neue Beiwagerl der FPÖ - traurig."

Martin Huber, Wels