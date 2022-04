Bei einer Prügelei vor einem Lokal in Marchtrenk wurde ein 19-Jähriger aus Wels unbestimmten Grades verletzt. Das Opfer verweigerte einen Transport in ein Krankenhaus.

MARCHTRENK. In der Nacht auf heute, 18. April 2022, kam es gegen 1.45 Uhr auf dem Parkplatz vor einem Lokal in Marchtrenk zu einem tätlichen Angriff. Dabei dürfte ein 17-Jähriger aus dem Bezirk Kirchdorf einen 19-Jährigen aus Wels ohne Vorwarnung mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben, wodurch dieser zu Boden ging. Daraufhin habe der 17-Jährige weiter auf den am Boden liegenden Welser eingetreten und diese unbestimmten Grades verletzt. Als der Sicherheitsdienst des Lokals die Auseinandersetzung mitbekam, ergriff der Täter in einem Auto die Flucht.

Betretungs- und Annäherungsverbot

Opfer und Täter sind einander bekannt. Gegen den Verdächtigen wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot für die Wohnung des Opfers ausgesprochen. Es folgt eine Anzeige an die Staatsanwaltschaft Steyr. Das Opfer wurde von der Rettung erstversorgt, verweigerte jedoch den Transport ins Krankenhaus.