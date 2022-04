Die Welser Nachtgastronomen scharren bereits in den Startlöchern. Sie erwarten hohe Besucherzahlen.

WELS. "Sommer, Sonne, Partyfeeling", schwärmt Patrick Balange und setzt noch einen drauf: "Dieser Sommer wird geil!". Die Nachtgastro in der Stadt sei dafür bereit. Mit seinen zwei Wirtekollegen Oliver Hinterhölzl und Kurt Kaufmann bereitet er sich nun auf die Gastgartensaison vor.

Die Pandemie habe ihre Spuren hinterlassen – darüber sei man sich einig. Doch sie alle fiebern nun den warmen Temperaturen entgegen. "Die Stimmung bei den Besuchern ist ‚voi guat'", so Kaufmann. Die Fortgehlaune steige wieder sichtlich an. Das Welser Volksfest habe schon einen kleinen Vorgeschmack gegeben. Drei Tage Eskalation, an denen die Nachtschwärmer gewesen wären, wie der Gastronom seine Kunden kenne und am liebsten sehe: „leicht betrunken und relaxt“.

"Wieder Besuchermagnet"



Das wolle man sich beibehalten. „Wir werden wieder ein Besuchermagnet sein“, meint Oliver Hinterhölzl mit Blick auf die längeren Tage, die warmen Temperaturen und das Ambiente der Lokale. Das zusammen werde die Leute wieder zum Ausgehen animieren. "Alles kommt jetzt wieder in die Gänge, und wir haben hervorragende Erfahrungen mit dem Sommer gemacht. Heuer rechne ich mit mehr Gästen als im letzten Jahr", so Hinterhölzl. Er betreibt unter anderem die Lokale Kreuzbeisl, Verdacht und Saphir sowie den Partykeller Le Freak und die "Strandbar" Isola Bella an der Traun.

Optimismus herrscht

Der Betreiber des Wildwechsels, der Schickeria und des Dachgeflüsters, Patrick Balange, fiebert den Sommertagen ebenso deutlich entgegen: "Wir können wieder feiern und Spaß haben", verspricht er. Sein Gastgarten auf dem Stadtplatz warte nur mehr auf den Aufbau, und der vollen Tische ist er sich gewiss. „Die Leute gehen wieder gerne fort und werden das Angebot nutzen“, sagt er optimistisch.

Stadtbeisl-Betreiber Kurt Kaufmann meint einladend: „Wir freuen uns auf unsere Gäste und sind froh, unseren Job machen zu dürfen". Es sei wieder an der Zeit, positiv zu denken, und den Menschen durch die Nachtgastro die Möglichkeit zu geben, lustig und glücklich zu sein.

Wermutstropfen Personalmangel



Wermutstropfen der Welser Lokalbetreiber bleibe der Personalmangel. "Es gibt kein Vertrauen mehr in den Beruf", meint Hinterhölzl, der händeringend nach Arbeitskräften suche. Balange und Kaufmann sehen das genauso, seien aber mit Mitarbeitern im Moment gut bestückt. Kaufmann habe auf Mitarbeitermotivation und das Schaffen von Perspektiven gesetzt: "Man darf nicht verzweifeln, sondern muss das Beste daraus machen", sagt er.

Die Corona-Regeln



• Seit dem 24. März 2022 sind österreichweit neue Maßnahmen der Bundesregierung in Kraft getreten. Diese betreffen auch den Besuch der Lokale in den Bezirken Wels und Wels-Land:

• In der Nachtgastronomie und für Zusammenkünfte in geschlossenen Räumen ab 100 Personen besteht eine „Wahlmöglichkeit“ des Betreibers zwischen FFP2-Maskenpflicht oder 3-G-Kontrolle.

• Die Maskenpflicht besteht beim Gang zum Sitz- oder Stehplatz des Lokals, nicht aber am Ort, an dem Getränke und Speisen konsumiert werden.

COVID-19-Zahlen (12. April):

Wels-Stadt:

• Aktive Fälle – 632

• 7-Tages-Inzidenz – 1.074

Wels-Land:

• Aktive Fälle – 1.107

• 7-Tages-Inzidenz – 1.278