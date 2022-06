Die Sichtung einer Schlange sorgte in Marchtrenk vor Kurzem für viel Wirbel. Der Schlangenexperte Hans Esterbauer erklärt, welche Arten in der Region auftreten und wie man sie erkennt. Außerdem gibt er hilfreiche Tipps, wenn man unterwegs auf eines der Tiere trifft.



WELS, WELS-LAND. In Marchtrenk wurde vor Kurzem eine Schlange gesichtet. Anfangs wurde angenommen, dass es sich bei dem Tier um eine giftige Hornviper handle. Der Experte Hans Esterbauer aus Steyer ist sich jedoch sicher, dass es zu einer Verwechslung mit einer harmlosen Schlingnatter kam. „Als ich zu diesem Fall gerufen wurde, habe ich sofort daran gezweifelt“, sagt Esterbauer und ergänzt: „Denn die Hornviper kommt nur im Süden der Steiermark, in Kärnten oder in einem ganz kleinen Habitat in Osttirol vor.“

Eine Würfelnatter im Gras.

Außerdem käme es laut dem Experten bei den beiden Arten schnell zu einer Verwechslung, da sie sich sehr ähnlich sehen. Das bestätigte sich auch, als er dem Beobachter ein Foto der Schlingnatter zeigte. „Er meinte, dass es auch die gewesen sein könnte. Da war der Fall für mich klar.“

Vermehrt Schling- oder Äskulapnattern

Heimisch sind in OÖ die Ringel-, die Würfel-, die Schling- und die Äskulapnatter. „Gerade die beiden letzteren Arten treten hier vermehrt auf“, so der Schlangenexperte. Aber natürlich gibt es im Bundesland auch einen giftigen Vertreter: die Kreuzotter. Zu erkennen ist sie an ihrer braunen oder grauen Farbe sowie an ihrem dunklem Zickzack-Band. Sie sei „in der Region Wels und Wels-Land jedoch nicht anzutreffen“ – vermehrt zum Beispiel eher im Mühlviertel.

In Oberösterreich trifft man die Kreuzotter an vermehrt im Mühlviertel an.

„Abstand halten und nicht anfassen“

Wer unterwegs oder im eigenen Garten einer Schlange begegnet, sollte unbedingt Abstand halten. Und natürlich das Tier „nicht berühren oder in die Enge treiben“ sowie „die Polizei oder die Feuerwehr verständigen“. „In 80 Prozent der Fälle landen die Anrufe in OÖ aber dann bei mir“, sagt Esterbauer. „Zusätzlich ist es aber auch wichtig, die Schlange zu beobachten. Denn viele wissen dann oft nicht mehr, wo sie hin ist.“

Biss endet selten tödlich

Angst muss man bei einer Begegnung nicht haben. Denn die meisten Tiere sind friedlich: „Es gibt keine Schlange in Österreich, die von sich aus angreift“, so der Steyrer. „Und die Nattern verflüchtigen sich sowieso.“ Ignoriert man aber die Tipps des Experten, könne es zu einem Biss kommen. „Wird man zum Beispiel von einer Kreuzotter gebissen, sollte man sich so wenig wie möglich bewegen“, erklärt der Schlangenexperte. Auf keinen Fall dürfe man die Wunde ausschneiden, aussaugen oder gar abbinden. Esterbauer empfiehlt „die Wunde zu bandagieren und schnellstmöglich einen Arzt aufzusuchen.“ Für gewöhnlich stelle ihr Biss für gesunde, erwachsene Menschen keine Lebensgefahr dar. „Vorsicht und Eile ist jedoch bei Kindern oder alte Personen geboten.“

