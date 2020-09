Leider konnte heuer weder das Bezirkspflügen, noch die Pflügereinschulung in Sattledt stattfinden. Um unsere Mitglieder jedoch schon für nächstes Jahr zu motivieren, setzten wir unsere Idee, eine Pflügereinschulung als Video zu produzieren durch. Damit auch das Wissen und die richtigen Tipps und Tricks rund ums gekonnte Ackern nicht verloren gehen, ließen wir unseren Top Pflüger und Bezirksleiter Sebastian Deixler-Wimmer auf den Traktor steigen. Von der richtigen Einstellung des Pfluges, über das saubere Umackern der Parzelle im vorgegebenen Ablauf bis hin zu wichtigen Pluspunkten bei der Bewertung erfährt man in dem Video alles, was man zum Antreten beim Bezirkspflügen 2021 braucht.

Neugierig geworden? Dann schaut euch das Video doch auf unserer Facebookseite oder schon bald auf Youtube an. Wir freuen uns auf viele neue aber auch auf die routinierten Pflüger aus Wels-Land!

