Ein bislang unbekannter Täter entsorgte zwischen 31. Dezember 2019 23:45 Uhr und 1. Jänner 2020 0:30 Uhr vermutlich eine abgeschossene Feuerwerksbatterie in einem vor einem Wohnhaus in Stadl Paura abgestellten Papiercontainer, wodurch das Altpapier darin in Brand geriet.

STADL-PAURA. Das Feuer griff auf zwei geparkte Fahrzeuge und auf die Hausfassade über. Beim Eintreffen der Polizei gegen 0:35 Uhr war der Brand bereits gelöscht. Eine Selbstentzündung des Papiercontainer kann aus jetziger Sicht ausgeschlossen werden, da eine abgeschossene Feuerwerksbatterie in den Resten des Containers gefunden werden konnte.