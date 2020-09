Eine parlamentarische Anfrage bezüglich der Beschaffung von Fleisch für Krankenhäuser und Senioreneinrichtungen lässt bei Ralph Schallmeiner, Nationalratsabgeordneter der Grünen die Alarmglocken schrillen.

WELS, WIEN. Laut Anfrage der FPÖ-Abgeordneten seien es österreichische Produkte, die einerseits zumeist höhere Qualität aufwiesen und andererseits damit auch die heimische Wirtschaft gestärkt würde.

"Blaues" Wels is(s)t anders

Das sorgt beim Grünen Gesundheitssprecher und Abgeordneten zum Nationalrat Ralph Schallmeiner für Kopfschütteln. "Zum einen haben die Freiheitlichen damit ja nicht unrecht. Zum anderen praktizieren sie das genaue Gegenteil." Als Beispiel nennt er das "blau" regierte Wels: "Das Schulessen kommt hier von Sodexo, der das Fleisch ja unter anderem vom berüchtigten Tönnies-Konzern bezog. Über 1000 Kilometer legt es bis Wels zurück. Die Einrichtungen der Seniorenbetreuung bestellen beim Transgourmet-Konzern und auch das biologische Essen in den Kindergärten hat man 2016 gestrichen."

Antrag der SPÖ

Auf Rückfrage beim zuständigen Welser Referenten Stadtrat Johann Reindl-Schwaighofer (SPÖ) legte dieser besonderen Wert darauf, dass er schon seit mehreren Jahren eine zentrale Küche fordere, die jedoch immer wieder von der Gemeinderatsmehrheit unter Federführung von Bürgermeister Andreas Rabl (FPÖ) abgelehnt würde. "Mit einer von der Stadt betriebenen Zentralküche könne man saisonal, regional und umweltschonend kochen und müsste die Schulausspeisung nicht international ausschreiben", so Reindl-Schwaighofer. "Dem Bürgermeister geht es in Wels jedoch mehr um Prunkbauten als um gesunde Ernährung für die Bevölkerung", fährt er fort. Es sei jedenfalls seitens der SPÖ geplant bei der nächsten Gemeinderatssitzung einen neuerlichen Antrag zur Errichtung einer Zentralküche zu stellen.

FPÖ lässt Grüne Anschuldigung nicht auf sich sitzen

Postwendend meldete sich jetzt auch die FPÖ zu Wort. Vizebürgermeister Gerhard Kroiß weist in einer Aussendung darauf hin, dass die seinerzeitige Ausschreibung noch unter Federführung der SPÖ erfolgt sei. "Schon alleine deshalb seien die Anschuldigungen der Grünen haltlos, außerdem wurde dem Schulessen von Sodexo das "Gesunde Küche" Zertifikat des Landes Oberösterreich verliehen", holt Kroiß zum Gegenschlag aus.

Verkocht würden von Sodexo hauptsächlich Fair Trade-Produkte. Im Oktober 2018 wurden zudem Mystery-Eater für das Schulessen beauftragt. Das Ergebnis fiel in fast allen Kategorien positiv aus. Einzig die fehlende Regionalität der Produkte wurde bemängelt.

Nach Ablauf des Vertrages mit Sodexo muss laut Kroiß in der Neuausschreibung deshalb nun die Regionalität im Fokus stehen. Dies fordere die Welser FPÖ bereits seit Jahren. Langfristig soll der Bau einer Zentralküche realisiert werden, sobald ein geeignetes Grundstück gefunden wurde.