Eine Frau verletzte sich am Sonntagnachmittag, 19. Juni, beim Baden in der Traun so schwer, dass sie es nicht mehr schaffte, die steile Böschung hinaufzusteigen. Auch die Einsatzkräfte konnten die Verletzte nur mittels Boot von der Traun aus abtransportieren.

Personenrettung einer verunglückten Frau vom Wasser aus mittels Feuerwehrboot.

hochgeladen von Philipp Paul Braun

WELS. Feuerwehr, Rettungsdienst des Roten Kreuzes und die Polizei standen Sonntagnachmittag bei der Personenrettung vom Wasser aus im Einsatz. Die Rettung gestaltete sich so schwer, weil sich die Frau beim Baden eine Knöchelverletzung zugezogen hatte. Sie wurde mit dem Boot auf der Traun abtransportiert und beim Bootshaus zum Weitertransport ins Klinikum Wels mittels Rettungsfahrzeug gebracht.