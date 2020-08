Welser Bürger haben eine Unterschriftenaktion gestartet, die Grünen unterstützen sie.

WELS. „Unzählige Welser haben keinen eigenen Garten. Trotzdem möchten sie im Sommer mal grillen. Wir brauchen öffentliche Grillplätze“, so Thomas Rammerstorfer, Spitzenkandidat der Welser Grünen. Deshalb begrüßen die Welser Grünen eine Petition zu deren Schaffung, die jetzt von Bürgern gestartet wurde. Bereits am ersten Tag hatten mehr als 200 unterzeichnet.

Die grillplätze sollten laut Rammerstorfer mit WC und Fließwasser, Betongrillern und Mistkübeln ausgestattet sein. Idealer Standort wäre die Freizeitanlage, aber auch andere Möglichkeiten, etwa in der Noitzmühle, an der Traun beziehungsweise im Messegelände, könnte man prüfen.

Rücksicht auf Nachbarn und Umwelt



„Natürlich sollte man auch die Interessen der Nachbarschaften berücksichtigen und das ganze zeitlich begrenzen“, meint Grünen-Sprecherin Stefanie Rumersdorfer. Auch der Umweltaspekt müsse beachtet werden: „Das geht aber bei öffentlichen Grillflächen mit Infrastruktur wesentlich einfacher als beim wilden Grillen in der Traunau.“

Das Grillverbot in der Freizeitanlage besteht seit 2014. Seither habe sich dazu nichts getan. "Deshalb muss Druck gemacht werden“, so Rammerstorfer. Auch die Grüne Jugend Wels wird sich am Unterschriften sammeln beteiligen.

Online ist die Petition ab sofort hier unterstützbar.