Ein technischer Defekt an einem PKW hat Sonntagvormittag zu einem Einsatz dreier Feuerwehr auf der A25 Welser Autobahn bei Weißkirchen an der Traun geführt.

WEISSKIRCHEN. Bei einem Auto, welches auf der A25 Welser Autobahn bei Weißkirchen an der Traun in Fahrtrichtung Knoten Haid unterwegs war, trat ein technischer Defekt auf. Der PKW konnte am Pannenstreifen beziehungsweise der Ausfahrt zu einem Parkplatz zum Stillstand gebracht werden. Aufgrund einer kurzzeitigen Rauchentwicklung wurden zwei Feuerwehren zu einem Brand in Fahrtrichtung Knoten Wels alarmiert.

Zwischenzeitlich wurde auch eine Feuerwehr in Fahrtrichtung Knoten Haid alarmiert. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte dann fest, dass es sich um einen technischen Defekt und glücklicherweise um keinen Brand bei dem Fahrzeug handelte. Eine geringe Menge ausgelaufenen Betriebsmittels wurde gebunden. Das Auto wurde auf den Parkplatz geschoben.