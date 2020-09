Die Welser Stadtregierung fordert die Ansiedelung einer allgemeinbildenden höheren Schule (AHS) für Informationstechnologie.

WELS. "Alle reden immer von Regionalität und dann profitiert immer nur Linz von Ansiedelungen. Das geht doch nicht": Mit diesen Worten wirft sich derzeit der Welser Bürgermeister Andreas Rabl (FPÖ) in den Kampf um einen neuen Schulstandort. Anlass ist die Zusage seitens Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP), dass die Landeshauptstadt eine Technische Uni bekommen soll, der Platz für eine geplante AHS mit IT-Schwerpunkt für Oberösterreich jedoch noch immer offen ist – und hier Linz ebenfalls Begehrlichkeiten angemeldet hat.

"Wir haben zahlreiche gute Standorte, die eww lässt ihren Sitz auf, auch am Römerwall wird etwas frei, weil wir hier ins Greif übersiedeln." Direkt neben dem Schauergymnasium könnte ebenso idealerweise ein eigener HTL-Zweig räumlich entstehen – ohne große Probleme und "mit unmittelbarer Nähe zum Bahnhof, das wäre für alle Schüler von Vorteil, egal, von wo aus Oberösterreich sie kommen", so Rabl.

Er und Wirtschaftsreferent Peter Lehner (ÖVP) suchen jetzt das Gespräch mit Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) und Bildungsdirektor Dr. Alfred Klampfer. "Die Briefe sind raus, wir gehen von einem Treffen noch im September aus", so Rabl.