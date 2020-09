Am Waldspielplatz hinter der Volksschule 1 kann wieder gespielt, gekraxelt und geschaukelt werden!

Der alte Spielplatz war schon in die Jahre gekommen und etliche Bäume mussten aufgrund eines Käferbefalls und somit aus Sicherheitsgründen umgeschnitten werden. Das Besondere daran ist, dass das Holz der Bäume für die Spielgeräte wieder verwendet wurde und diese somit in den sanierten Kinderspielplatz integriert wurden!

Der Spielplatz ist sehr gut gelungen. Neben einer Kletterwand, Klettergeräten, einer Sandkiste, einer Schaukel, Balancierstangen und angepassten Spielgeräten für Gleichgewichtsübungen gibt es auch Sitzgelegenheiten.

Für den schulischen Betrieb wird er in den Pausen und im Unterricht genützt. Am Nachmittag erfreuen sich die Kinder der GTS (Nachmittagsbetreuung) am renovierten Waldspielplatz!