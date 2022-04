Ein schwerer LKW-Unfall ereignete sich auf der Welser-Autobahn bei Weißkirchen an der Traun. Der Sattelschlepper kam am Freitag, 8. April, in der Nacht auf nassen Fahrbahn ins Schleudern. Dabei demolierte er eine Lärmschutzwand und versperrte die Auffahrt.

WEISSKIRCHEN AN DER TRAUN. Auf der Autobahnauffahrt Knoten Haid dürfte der Lenker eines Lkws die Kontrolle über das tonnenschwere Fahrzeug verloren haben. Ins Schleudern geraten, durchbrach es Leitschine sowie Lärmschutzwand, kam eingeknickt quer der Fahrbahn zum Stehen und blockierte diese.

Schwerer Einsatz

Ein massives Aufgebot an drei Feuerwehren, dem Rettungsdienst, der Polizei und der Asfinag standen im Einsatz. Der Lkw-Fahrer konnte leicht verletzt aus seinem Fahrzeug geborgen werden und wurde ins Klinikum Wels-Grieskirchen eingeliefert. Regen und beschädigte Treibstofftanks erschwerten den Einsatz.

Blockade entschärft

Der hochentzündliche Kraftstoff konnte abgepumpt und der Sattelschlepper von einem Bergungsunternehmen abtransportiert werden. Die Welser Autobahn war in Fahrtrichtung Knoten Haid ab der Autobahnabfahrt Weißkirchen an der Traun für etwa drei Stunden gesperrt. Der Verkehr wurde großräumig über die Innkreis- und Westautobahn umgeleitet.