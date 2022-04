Am 26. März wurde ein 31-Jähriger am Welser Hauptbahnhof Opfer eines brutalen Raubüberfalls. Eine Bande junger Männer setzte ihn durch Schläge auf den Kopf außer Gefecht und raubten ihm die Geldböse. Nun zeigten die Ermittlungen der Polizei Erfolg.

WELS. Schwerverletzt ließen die Täter den 31-Jährigen in der Nacht am Bahnhof liegen. Er wurde mit Fäusten und Füßen bis zur Bewusstlosigkeit geschlagen. Danach raubten sie ihrem Opfer die Geldbörse mit 50 Euro Inhalt. Nach seiner Operation im Klinikum Wels-Grieskirchen konnte sich der Mann nur mehr spärlich an die schreckliche Tat erinnern.

Ins Netz gegangen

Laut Polizei bildeten drei Täter den raubenden Schlägertrupp. Nach umfangreichen Ermittlungen konnten zwei 18-jährige Welser und ein 16-jähriger Rumäne aus Vöcklabruck ausgeforscht und festgenommen werden. In Anbetracht der erdrückenden Beweislast zeigten sich die jungen Männer geständig. Sie wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wels in die Justizanstalt Wels eingeliefert. Weiters sollen sich die Täter auch nach dem Suchtmittelgesetz strafbar gemacht haben.