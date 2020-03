Der Provider LinzNet schließt die ländlichen Regionen der Marktgemeinde an. Baubeginn ist jetzt.

BAD WIMSBACH-NEYDHARTING. Elf Dörfer werden jetzt in Bad Wimsbach-Neydharting mit schnellem Internet ausgestattet. Abwickeln wird dies der Provider LinzNet. Start wird im März 2020 sein. Rund 18 bis 20 Monate werden für den gesamten Ausbau in der Marktgemeinde notwendig sein. Folgende Ortschaften kommen in Genuss des Glasfasernetzes: Bachloh, Bergham, Dorfham, Ellnkam, Giering, Haag, Haidermoos, Kößlwang, Neydharting (Teilbereiche), Rath, Traun

Jetzt noch anmelden

Alle Haushalte, die vom schnellen Internet profitieren können, sind zuvor persönlich von der Marktgemeinde eingeladen worden. Am Informationsabend konnte gleich der Vertrag abgegeben werden. Dies ist selbstverständlich laufend am Gemeindeamt möglich. Bürgermeister Erwin Stürzlinger (ÖVP) und die Experten appellierten, jetzt diese Chance für das schnelle Internet zu nutzen. Ein späterer Anschluss ist mit deutlich höheren Kosten für den Nutzer verbunden. "Vor vielen Jahren waren die Telefonanschlüsse ein Thema, wovon so mancher meinte, diese nicht zu benötigen. Heute kann sich niemand einen Haushalt ohne Telefon – auch wenn es mobil ist – vorstellen", so Stürzlinger.