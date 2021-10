Ein Unfall im Ortsgebiet von Oberseling in der Gemeinde Bachmanning forderte heute sechs Verletzte, darunter drei Kinder.

BACHMANNING. Eine 19-Jährige aus dem Bezirk Wels-Land fuhr mit ihrem Auto heute, 9. Oktober 2021, gegen 12 Uhr auf der Gaspoltshofener Landesstraße, L520, Richtung Lambach. Im Ortsgebiet von Oberseling, Gemeinde Bachmanning, kam sie aus bislang unbekannter Ursache rechts von der Fahrbahn ab, touchierte die Mauer eines Wirtschaftsgebäudes und schlitterte zurück auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß sie frontal gegen den entgegenkommenden Wagen eines 31-jährigen kroatischen Staatsbürgers aus dem Bezirk Wels-Land, der gemeinsam mit seiner 27-jährigen Ehefrau und den drei Kindern, zwei Buben und einem Mädchen im Alter zwischen ein und sechs Jahren, unterwegs war.

Sechs Verletzte

Durch den heftigen Zusammenstoß wurden alle Unfallbeteiligten unbestimmten Grades verletzt. Die 19-Jährige wurde mit dem Rettungshubschrauber "Martin 3" in das Unfallkrankenhaus nach Linz geflogen. Der 31-Jährige wurde in das Salzkammergut Klinikum Vöcklabruck gebracht und die Mutter mit den drei Kindern in das Klinikum Wels.