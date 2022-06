Die Feuerwehr Marchtrenk rückte am Dienstagvormittag, 21. Juni, zu einer Giftschlangensichtung aus. Laut den Einsatzkräften handle es sich bei dieser um eine Hornviper. Spaziergänge im Wald sowie der Friedhof hinter der Volksschule 1 sollen aktuell vermieden werden.

MARCHTRENK. Die Sichtung einer Giftschlange sorgte in Marchtrenk für viel Trubel und Aufregung. Zuerst wurde die Feuerwehr Marchtrenk zu einem Kindergarten und dann zu einer Schule gerufen. Aber an beiden Orten wussten die Verantwortlichen nichts von einer Giftschlange, kannten aber bereits die Geschichte über die Sichtung. Laut deren Informationen sei das Tier bereits am Vortag oder gar schon am Wochenende gesehen worden. In der Zwischenzeit seien bereits mehrere Kindergärten kontrolliert sowie die Verantwortlichen befragt worden. Für weitere Nachforschungen wurde nun auch die Polizei hinzugezogen.

Wald und Friedhof meiden

Bis auf Weiters ist der Wald sowie der Friedhof hinter der Volksschule 1 behördlich gesperrt. Die Stadt Marchtrenk rät außerdem aktuell von einem Spaziergang im Wald ab. Wer in der Nähe wohnt, für den gelte ebenfalls erhöhte Vorsicht im Garten. Laut Feuerwehr handle es sich bei der Schlange um eine Hornviper. Der Wald werde noch heute von Experten durchkämmt.