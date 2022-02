Gute Nachricht für alle, die von den hohen Energiepreisen gebeutelt werden: Die Stadt Wels hilft – mit 150-Euro-Gutschein.

WELS. Tanken ist laut der Stadt Wels im Schnitt um 30 Prozent teurer, Heizöl um rund 40 Prozent und bei Strom fallen für einen durchschnittlichen Haushalt Mehrkosten von rund 26 Euro, nach anderer Berechnung sogar um bis zu 100 Euro an: Die Energiepreissteigerung trifft vor allem sozial Bedürftige. Deshalb gab jetzt der Welser Gemeinderat mit Mehrheit Hilfe frei. "In Wels soll keiner frieren", so Bürgermeister Andreas Rabl (FPÖ).

Folgende Personen bekommen Energiekosten-Gutscheine:

• Bürger, die den Weihnachtszuschuss 2021 – ausgenommen Personen in stationären oder teilstationären Einrichtungen sowie Pflegekinder – bekommen haben, ohne gesonderten Antrag

• Beantragen können zudem österreichische Staatsbürger sowie EU-/EWR-Bürger mit

zwei Jahre lang ununterbrochenem Hauptwohnsitz in der Stadt – sofern ein eigener Haushalt vorliegt und der Anspruchsberechtigte auch tatsächlich für die Heiz- und Energiekosten aufkommt.

Einkommensgrenze

Die Einkommensobergrenzen betragen für Alleinstehende 1.015 Euro beziehungsweise für Ehepaare und Lebensgemeinschaften 1.592,89 Euro. Diese Grenzen erhöhen sich pro Kind um 380 Euro. Für sämtliche Antragsteller gelten die Einkommensverhältnisse der letzten drei Monate, bei wechselndem Einkommen der letzten sechs Monate.

Beantragen

Der Energiekosten-Gutschein wird einmal pro Haushalt in Höhe von 150 Euro in Form von Gutscheinen der eww-Gruppe gewährt. Die Antragsfrist läuft ab sofort bis Donnerstag, 31. März. Die Anträge auf die Energiekosten-Gutscheine werden im Rathaus, Stadtplatz 1, Erdgeschoss, Zi. 9, in der Zeit von 8 Uhr bis 12 Uhr persönlich entgegengenommen.

Antragsformulare hier

Unbedingt Lichtbildausweis, Einkommensnachweise (Pensionsbescheid 2021, Lohn- und Gehaltszettel, Gerichtsbeschluss/Vergleich über Unterhaltsleistungen samt Zahlungsnachweis, Bezugsnachweis über Leistungen des Arbeitsmarktservice oder der Österreichischen Gesundheitskasse) mitbringen beziehungsweise mitsenden.