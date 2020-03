Gute Nachrichten für alle Kinofans: Trotz der aktuellen Corona-Bestimmungen werden die Star Movie Kinos, darunter auch das Star Movie Wels, weiterhin geöffnet bleiben.

WELS. Der Kinobetreiber erklärt: "Laut Erlass der österreichischen Bundesregierung vom 10. März 2020 bleiben alle Star Movie Kinobetriebe auch weiterhin geöffnet. Alle regulären und buchbaren Kinovorstellungen sind auf maximal 99 Besucher beschränkt." So bleibt in den Sälen mehr Platz und jeder Besucher kann sich im Einvernehmen mit den anderen Gästen auch im Saal auf andere freie Plätze sitzen, als die, die er gebucht hat.

Mehr Freiraum für Kinobesucher

Um für genügend Abstand zwischen den Kinogästen zu sorgen, bucht das Online-Bookingsystem der Kinokette automatisch freie Plätze zwischen den reservierten Sitzen ein. Zudem betont Star Movie, dass in ihren Kinos ohnehin auf Hygiene geachtet wird: "Umfassende Hygienemaßnahmen sind an allen Star Movie Standorten immer selbstverständlich und wurden weiter verstärkt. Auch die in den Star Movie Kinos eingemieteten Gastronomiebetriebe setzen die Maßnahmen voll um."