Die Welser SPÖ attackiert Bürgermeister Andreas Rabl (FPÖ) zum Thema "Impfpflicht", dieser kontert.

WELS. Wie berichtet sei laut Einschätzung von Welser Bürgermeister Andreas Rabl und des Magistrats die Einführung der Impfpflicht am 1. Februar mit hohem Aufwand und hohen Kosten für die Kommunen verbunden: Rund eine Million Euro pro Jahr, hinzu kämen im extremsten Fall bis zu 15.000 Strafverfahren allein in der Stadt.



"Bevölkerung motivieren"



Gesundheitsreferent Klaus Schinninger kritisiert diese Darstellung nun. Seiner Meinung nach verstecke Rabl seine Impfpflicht-Gegnerschaft hinter "vielleicht entstehenden Kosten durch Bescheide und Ähnlichem". „Wäre es nicht die Pflicht und Verpflichtung eines Stadtoberhauptes, die Bevölkerung zur Impfung zu motivieren und auch den Expertinnen und Experten Glauben zu schenken, dass uns nur die Impfung aus dem Schlamassel befreien kann“, so Schinninger. „Vielleicht ist Rabl doch eher auf Seite seines Parteivorsitzenden Kickl. Wir erleben ja, dass er viele Vorschriften und Maßnahmen oft nur widerwillig umsetzt“, so der SPÖ-Chef weiter.

"Nicht gegen Impfen, aber gegen Pflicht"



Rabl kontert nun auf Nachfrage der BezirksRundSchau: "Ich bin nicht gegen das Impfen, bin selbst drei Mal geimpft. Aber ich bin aus verfassungsrechtlicher und grundrechtlicher Sicht prinzipiell gegen eine Impfpflicht", so Rabl. "Ich glaube, dass Zwang das Problem nicht lösen wird. Das befördert nur die Spaltung der Gesellschaft – und die halte nicht nur ich für einen Fehler", so Rabl mit Seitenhieb auf die in dieser Frage selbst gespaltenen SPÖ.

Fernab der Debatte: "Die Impfpflicht bedeutet Kosten und es ist legitim, das aufzuzeigen", so Rabl. Hier hält die ehemalige Gesundheitsreferentin der Stadt, Silvia Huber (SPÖ), dagegen: „Es kann ja nicht grundsätzlich davon ausgegangen werden, dass ein Großteil der zu Impfenden tatsächlich die Impfung verweigert."