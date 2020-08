Tafel-Sammelwoche bei Lidl:

Bitte helft uns helfen: Alle Tafeln in Österreich brauchen dringend haltbare Lebensmittel und Hygieneartikel!

Von 10. bis 14. August können in allen Lidl Filialen Österreichs Spendenkarten für ein oder mehrere ausgewählte Produkte im Wert von 0,39.-€ bis 2,38.-€ für die Tafeln gekauft werden. Am Ende der Tafel-Sammelwoche werden alle digitalen Warenspenden pro Kategorie gezählt und von Lidl verdoppelt!

Wir stellen Euch in den nächsten Tagen die einzelnen Produktkategorien vor und erzählen Euch, warum die Waren für uns so wichtig sind.

Bitte die Aktion unbedingt teilen und mitmachen! Dankeschön!

#WirsindTafel! #braunauertafel | Die OÖ Tafel | Flachgauer Tafel | Le+O der Caritas Österreich | Pannonische Tafel | Rotes Kreuz Niederösterreich | Rotes Kreuz Tirol | Tafel Süd | Wiener Tafel