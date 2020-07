Am 1. August ist es wieder soweit. Traditionell am ersten Augustwochenende erwarten die Innenstadtbesucher wieder heiße Prozente beim Shoppen in Wels. Davor, zwischendurch und danach laden die Welser Gastronomen, der Welser Wochenmarkt und die Eisdielen zum Verweilen ein.

WELS. Heiße Temperaturen – heiße Preise. Am ersten August dreht sich wieder alles um das Einkaufen mitten in der City zu besonders günstigen Preisen. Viele Kaufleute präsentieren tolle Schnäppchen aus ihren Geschäften auf Ständen verteilt in der ganzen Innenstadt an. Natürlich geht die Jagd auf zahlreiche Sonderangebote auch in den Geschäften weiter, wo sich die Teilnehmer des Welser Schnäppchenmarkts schon darauf freuen, wenn die Regale leer gekauft werden und somit wieder Platz für die neue Kollektion geschaffen wird. Die ganze City macht dabei mit.

Verwöhnung bei den Gastronomen und Eisdielen

Der beliebte Innenstadt-Erlebnismarkt wird nicht zu übersehen sein: Stände und kleine Zelte werden am Stadtplatz, in der Fußgängerzone, in der Pfarrgasse und auch am Kaiser-Josef-Platz und der Ringstraße aufgebaut. Nach dem Einkauf sind die vielen Gastronomiebetriebe in der City genau der richtige Ort, um einmal kräftig durchzuschnaufen. Zahlreiche Gastgärten laden die vielen Shoppingfans zum Verweilen ein. Nicht zu vergessen auch der Welser Wochenmarkt am Zentralmarktgelände, der seine Gäste mit regionalen Schmankerl verwöhnt. Zur Abkühlung laden auch die zahlreichen Schanigärten und Eisdielen ein, die mit Sommerdrinks und topaktuellen Eissorten allen Shoppingfans eine angenehme Abkühlung bescheren