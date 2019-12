Bisher unbekannte Täter betraten in der Nacht zum 21. Dezember 2019 die unversperrte Kirche in Weißkirchen an der Traun und nahmen ein Gemälde, das hinter dem Altarbereich an der Wand angebracht war, herunter.

WEIßKIRCHEN. Die Täter rissen im Anschluss das Gemälde gewaltsam vom Rahmen wodurch dieser teilweise zerbrach. Das beschädigte Gemälde und Bruchstücke des Rahmens warfen sie dann im Eingangsbereich der Kirche zu Boden und ließen diese dort liegen. Der Rest des beschädigten Rahmens konnte vor Ort nicht aufgefunden werden.

Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt, da der Wert des Gemäldes erst von einem Sachverständigen festgestellt werden muss. Beim Gemälde handelt es sich um ein Bild, das eine biblische Szene darstellt.