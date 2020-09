EBERSTALZELL. Auch wenn es manchem im ersten Moment ein Lächeln auf die Lippen zwingt – der aktuellste Vorfall in Eberstalzell gehört ebenso in die Kategorie "Vandalenakt". Unbekannte hatten ein Schweinemodell auf Ortsschildern trappiert. Noch unangenehmer ist es aber, wenn Verkehrs-schilder verdreht, Schneestangen oder Leitpflöcke ausgerissen oder umgeknickt werden. In allen Fällen handelt es sich strafrechtlich gesehen um Sachbeschädigungen, die verboten und strafbar sind. "Lasst uns gemeinsam darauf achten, dass solche Vorkommnisse unser schönes Orts- und Straßenbild nicht zerstören und für die Behebung dieser Schäden nicht unser Steuergeld ausgegeben werden muss", so der Appell der Gemeinde.