Die JugendCard der Stadt Marchtrenk bietet viele tolle Freizeitangebote und Ermäßigungen für junge Leute zwischen 14 und 19 Jahren.

MARCHTRENK. Die Marchtrenker JugendCard ist wieder am Stadtamt erhältlich. Das Angebot des Jugendreferats in Form einer Scheckkarte bietet Jugendlichen im Alter zwischen 14 und 19 Jahren viele Vergünstigungen und Vorteile beim Konsum in Marchtrenker Gastronomiebetrieben beziehungsweise beim Einkauf in lokalen Geschäften. Hinzu kommen Ermäßigungen bei gemeindeeigenen Aktionen, Angeboten und Veranstaltungen.

Die JugendCard bietet folgende Vergünstigungen:

• Fahrschule Speed: 30 Euro Rabatt auf Führerscheinausbildung

• Cup & Cino: ein Euro Rabatt auf alkoholfreie Cocktails

• Auftakt Schule für Popularmusik: fünf Prozent Rabatt für Unterricht

• Taxi Zöpfl: ein Euro Rabatt je Fahrt

• Mittermayr/ehem. Göschl: drei Prozent Rabatt auf Schuleinkauf

• Exit: zehn Prozent Rabatt auf jeden Einkauf

• Brillen Rappan: zehn Prozent Rabatt auf alle Fassungen, Kontaktlinsen kostenlos zur Probe

• Friseur Sandler, Fotostudio Holzinger und Resch & Frisch: wechselnde Angebote