Nicht nur am Weltgesundheitstag, sondern das ganze Jahr über spielen die Themen gesunde Ernährung, Bewegung und Wohlbefinden in den Welser Kinderbildungs- und -betreuungseinrichtungen (KBBE) eine große Rolle.

WELS. Bis auf den neuen Kindergarten Negrellistraße in der Pernau sind laut Stadt Wels alle zwölf städtischen Kindergärten vom Land OÖ offiziell als „Gesunder Kindergarten“ zertifiziert. In den Einrichtungen werde beispielsweise tagtäglich darauf geachtet, viel Bewegung in den Alltag einzubauen. Zusätzlich erhalte jedes Kindergartenkind wöchentlich einen „Gesunden Apfel“ beziehungsweise Nüsse und Samen als kleinen Powersnack zwischendurch.

„Der ganzheitliche Ansatz in den ‚gesunden Kindergärten‘ gefällt mir sowohl von der Bildungsseite als auch vom gesundheitlichen Aspekt her sehr gut", so Gesundheits- und Bildungsstadtrat Klaus Schinninger (SPÖ). "Durch die gesunde Ernährung, die verstärkte Bewegung und die frische Luft sind die Kinder aktiver und aufnahmefähiger. Das wiederum wirkt sich positiv auf ihre Entwicklung aus.“

1.200 Portionen täglich



Auch beim Mittagessen werde gesunde Ernährung großgeschrieben. Die mit dem Landes-Gütesiegel „Gesunde Küche“ ausgezeichnete Zentralküche Wimpassing versorge die KBBE der Stadt – und auch private – täglich mit rund 1.200 Essensportionen. Der Speiseplan werde im zweiwöchigen Rhythmus erstellt, was mehr Flexibilität beim Kauf der saisonalen und regionalen Produkte erlaube.

Teigwaren, Kartoffeln, Molkereiprodukte, Rindfleisch, Schweinefleisch, Hühnerfleisch und Putenfleisch kämen zu hundert Prozent aus Österreich. Weiters setze das Zentralküchen-Team so wenig als möglich Convenience-Produkte und dafür möglichst viel frisches Gemüse ein. Mit Salz und Zucker werde eher gespart, bei den Ölen nur hochwertige Produkte verwendet.