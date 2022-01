Bei der großen Wohlfühl-Umfrage von BILLA stürzt Wels-Stadt auf den letzten Platz ab, Wels-Land ist Achter von 18.

WELS, WELS-LAND. Grundsätzlich: Die Stimmung in OÖ ist positiver als noch vor einem Jahr. Das zeigt der große Wohlfühlindex von BILLA Österreich. Nicht so in Wels: Die Stadt löst Linz im Bundesland-Vergleich ab und landet auf dem letzten Platz, die Region rangiert im Mittelfeld.

Abgefragt wurden für die österreichweite Umfrage Themen wie Lebenssinn, Alltagstätigkeiten, Arbeit, körperliche Fitness und Gesundheit, Liebe, Familie, Freundeskreis, Ernährung, Freizeit und Ausbildung.

Familie und Freunde



Hier zeigen sich deutliche Trends, die in Wels jedoch am wenigsten positiv ausgeprägt sind: Familie und Freunde bleiben die wichtigsten Lebensbereiche, auch die Freizeit nimmt wieder mehr Raum ein. Am belastendsten sind Sorgen um die politische Situation, das Klima sowie den Kampf gegen Corona. Auch das Wohlbefinden in "Arbeit und Berufswelt" ist in OÖ und in Wels deutlich geringer ausgeprägt.

Angemessenere Bezahlung

Am meisten erwärmen sich die Welser und Wels-Landler für gutes Essen, Zeit mit Familie, Freunden und dem Haustier sowie für eigene Kinder. Diese Bereiche sind im Vergleich zu 2020 wichtiger geworden. Bewusster Genuss und innere Balance spielen eine immer wichtigere Rolle. Hauptwünsche sind – beides auf dem ersten Platz – Bekämpfung von Corona und mehr, besser und angemessener bezahlt zu werden!

Grundsätzlich blicken die Welser und Wels-Landler optimistischer als im Vorjahr in die Zukunft. Im Vergleich zum Wohlfühl-Bezirk Nummer eins, Urfahr-Umgebung, ist die Stimmung jedoch getrübter.

Infos

Alle details unter billa.at/oesterreich-report