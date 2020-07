Der Pensionistenverband Wels-Neustadt wünscht sich mehr Umsicht beim E-Scooter-Gebrauch. Achtlos am Gehweg abgestellte E-Scooter können vor allem für ältere Personen schnell zum Hindernis werden.

WELS. " Immer häufiger sieht man E-Scooter auch auf den Welser Straßen. Für die Benützung finden sich klare Regeln in der Straßenverkehrsordnung. Mehrfach haben die Ortsgruppe Wels-Neustadt in jüngster Vergangenheit Klagen über nicht ordnungsgemäß abgestellte E-Scooter erreicht. So werden E-Scooter etwa immer wieder auf Gehsteigen, aber auch auf kombinierten Geh- und Radwegen achtlos so geparkt oder einfach stehen gelassen, dass ein Vorbeikommen älterer Personen oftmals nur schwer möglich ist. Das insbesondere dann, wenn ein Rollator oder Rollstuhl benützt wird. Sinngemäß gilt dies etwa auch für Frauen mit Kinderwagen", erklärt Peter Koits, Ortsgruppenvorsitzender des Pensionistenverbands.

Die Ortsgruppe Neustadt ersucht deshalb alle Benützer solcher Fahrzeuge, die geltenden Bestimmungen zu beachten und wünscht sich von Verleihern sowie Behörden entsprechende Aufklärungsarbeit.