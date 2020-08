Welser Traunplatz nimmt Formen an

Die Planung für den Traunplatz in der Schafwiesen ist nun grundsätzlich fertig. Die in Wels seit Jahren gut eingeführte Bürgerbeteiligung vor dem Baubeginn bei öffentlichen Grünanlagen wird in diesem Fall etwas anders ablaufen als sonst üblich.

WELS. Der Plan sieht Folgendes vor: Die im Uferbereich des Traunflusses bestehende BMX-Anlage wird generalüberholt. Daneben entstehen ein überdachter Rastplatz, ein Kleinkinderspielplatz mit Sand- und Wasserelementen und ein Abenteuerspielplatz mit Niederseilgarten im Gehölz- und Böschungsbereich. Das Projekt wird im Rahmen der „Stadtregionalen Strategie – Stadtregion Wels“ umgesetzt und im Förderprogramm (EU-EFRE-Programm) „Investition in Wachstum und Beschäftigung Österreich“ (IWB) im Ausmaß von 100.782 Euro unterstützt.

Baustart noch im Herbst

Aufgrund der COVID-19-Sicherheitsbestimmungen wird es diesmal keine Bürgerbeteiligung in Form einer Parkwerkstätte mit Begehung und anschließender Diskussion geben. Interessierte Bürger können aber ab sofort bis inklusive Montag, 21. September per E-Mail unter stag@wels.gv.at oder am Gartentelefon der Dienststelle Stadtgärtnerei unter Tel. +43 7242 235 9310 Empfehlungen, Wünsche und Anregungen bekanntgeben. Diese werden – so sie gesetzlich, finanziell und zeitlich umsetzbar sind und eine politische Zustimmung erfolgt – bei der Ausführung berücksichtigt. Der Baustart soll aus heutiger Sicht noch im heurigen Herbst erfolgen.