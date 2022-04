Beide Lenker mussten den Führerschein abgeben und werden angezeigt.



WELS. Die Welser Polizei bemerkte am 9. April, gegen 17 Uhr einen 62-jährigen Pkw-Lenker, der mit sehr lauter Musik von der Traungasse zum Stadtplatz Wels fuhr. Bei der Kontrolle stellten die Beamten neben deutlichem Alkoholgeruch auch eine Bierflasche am Beifahrersitz fest. Der Alkomattest ergab einen Wert von 1,1 Promille - den Führerschein musste er vorläufig abgeben und er wird angezeigt.

Am 10. April, kurz vor 1 Uhr hielt die Polizei einen 31-jährigen Lenker in Wels zu einer routinemäßigen Kontrolle an. Der kroatische Staatsbürger hatte deutliche Symptome einer Alkoholisierung - der Alkomattest ergab einen Wert von 1,28 Promille. Den Führerschein musste der Lenker vorläufig abgeben und er wird angezeigt.

