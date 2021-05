WELS. Zwei bisher unbekannte Mädchen im Alter von ungefähr zehn bis zwölf Jahren sind verdächtig, am 29. Mai 2021 gegen 14 Uhr beim Teich der Freizeitanlage Wimpassing in Wels einen Schwan zu Tode gequält zu haben. Dazu schossen sie das Tier mehrmals mit einem rund 10 Zentimeter großen Stein gezielt ab. Den so getöteten Schwan ließen die jungen Täterinnen am Ufer des Teiches liegen.

80 jährige Zeugin

Der Vorfall wurde von einer 80-jährigen Zeugin aus Wels beobachtet, welche die Polizei verständigte. Sie teilte den erhebenden Polizisten mit, dass sich derartige Vorfälle in letzter Zeit häufen würden. Eine Beschreibung der Tatverdächtigen konnte sie nicht abgeben.

Zeugen gesucht

Zeugen werden ersucht, sich bei der Polizeiinspektion Wels-Dragonerstraße unter 059133/4191 zu melden beziehungsweise derartige Fälle umgehend der Polizei per Notruf anzuzeigen.