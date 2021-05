In Wels soll die Straßenkunst-Szene per Gemeinderatsbeschluss weiter reglementiert werden.

WELS. In Wels sollen künftig nur mehr drei Straßenmusiker pro Tag eine Platzkarte kriegen. Sound soll zudem nur mehr maximal eine Stunde am selben Ort, nur mehr zwischen 10 und 12 Uhr sowie 14 bis 19 Uhr und ohne Verstärker erlaubt sein. Auch besonders laute Instrumente sollen verboten werden. Die Verordnung wird voraussichtlich am Montag, 31. Mai, im Gemeinderat beschlossen werden. Laut Bürgermeister Andreas Rabl (FPÖ) soll so ein "gewisser Qualittätsstandard sichergestellt werden." Musik solle als solche erkennbar sein und nicht in Dauerschleife gespielt werden.

Konstruktiver Dialog



Die Grünen lehnen die Verordnung ab. Bürgermeisterkandidat Thomas Rammerstorfer spricht vom "blauen Kampf gegen die Kultur": "Die Geschmäcker sind verschieden, aber dass nicht jeder nur Andreas Gabalier und die Boehsen Onkelz hört, sollte der Bürgermeister auch zur Kenntnis nehmen." Man wünsche sich stattdessen einen konstruktiven Dialog mit den Künstlern, gemeinsame Absprachen auch im Austausch mit Welser Kulturarbeitern und eine lebendige Innenstadt.