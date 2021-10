Dieses Flutlichtmatch behagte der Kensy-Elf überhaupt nicht. Noch dazu der Spielbeginn 20:00 Uhr. Dazu tiefer Boden, und man könnte jetzt sagen: "Ausgerutscht!"

1. Halbzeit: Die erste Torchance hatten die Hausherrn. Neuzeug-Legionär Attila Janos Cziraki kommt am Fünfereck zu einem Kopfball, scheitert aber an Goalie Kiyan Golkar (5.) In Folge war lange Zeit nur "tote" Hose. Erst ein Freistoß für die Hausherrn wurde zum Aufreger: Von der SC-Mauer abgewehrt steigt der Ball in die Höhe - beim Runterfallen wird er eine Beute von dem "langen" Benedikt Lueghamer, der zum 1:0 einköpfelt (36.) = Pausenstand.

2. Halbzeit: Druckvolles Spiel der Kensy-Elf mit einer Freistoß-Serie, die allesamt in der Neuzeug-Abwehr hängen bleiben. Aber einer davon wird in den Korner abgewehrt. Tunahan Furuncu bringt den Kornerball zur Mitte - Christoph Roitner ist per Kopf zur Stelle und erzielt den Ausgleich zum 1:1 (60.) Kurz darauf war die SC-Abwehr nicht clever genug und kam neuerlich durch Benedikt Lueghamer mit 1:2 in Rückstand (66.) Im weiteren Spielverlauf drängten die Blau-Gelben auf den Ausgleich, es kam aber nichts Zählbares mehr heraus. Im Gegenteil: Konter der Hausherrn und Marcel Fischer konnte zum 3:1 für Neuzeug abstauben (90.)

Fazit: Ein Punkt wäre spielend zu holen gewesen, aber die Kensy-Elf war auf dem "gefürchteten" Neuzeuger Rasen wohl zu wenig energisch aufgetreten.

Vorspiel wurde abgesagt: Begründung: Tiefer Rasen.

Vorschau: Meisterschaftsspiel auf eigener Anlage gegen UNION Katsdorf am Samstag, 16.10.2021, 13:30/15:30 Uhr die Anstoßzeiten