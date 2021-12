Berufspraktische Tage der Abschlussklasse!

Mistelbach. Die Schülerinnen der Abschlussklasse absolvierten die im Rahmen ihrer Schulausbildung vorgesehenen „Berufspraktischen Tage“.

Diese Tage ermöglichen den Schülerinnen das Kennenlernen von Berufen, das Richtigstellen falscher Berufsvorstellungen und das Erkennen von persönlichen Eignungen.

Durch zuschauen, Fragen stellen und ausprobieren einfacher Tätigkeiten wurde ein praxisnahes Kennenlernen verschiedener Berufe ermöglicht.

So waren die Mistelbacherinnen in der mobilen Pflege, in der Impfstraße beim Roten Kreuz, oder in der Bäckerei tätig.

Einige Schülerinnen nutzen die Tage um einen vom Wifi angebotenen Vorbereitungskurs zur praktischen Lehrabschlussprüfung für die Feinkostfachverkäuferin zu absolvieren.

Ein herzliches Dankeschön an alle Institutionen für die gute Zusammenarbeit mit der Schule.