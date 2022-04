Das Team Felbermayr Simplon Wels war heute mit Florian Kierner, Josef Dirnbauer, Adrian Stieger, Florian Gamper und Daniel Lehner in Deutschland im Einsatz: Beim 46. Straßenrennen Rund um Schönaich in Baden-Württemberg zeigte Lehner erneut seine Qualitäten und feierte nach insgesamt 144 Kilometer seinen 2. Saisonsieg. Bei diesem Radklassiker im Landkreis Böblingen setzte sich nach rund 20 Kilometern eine 12 Mann-Spitzengruppe vom Peloton ab. Der Thalheimer machte in dieser Gruppe ordentlich Tempo und nach und nach reduzierte sich die Ausreißergruppe zunächst auf sechs Fahrer. Beim Zielsprint waren dann nur mehr drei Fahrer vorne und Daniel Lehner konnte mit einem unwiderstehlichen Antritt den Sieg einfahren. „Ich habe mich heute von Beginn an top gefühlt und freue mich sehr über den Erfolg für unser Team“, so Daniel Lehner.

Bildtexte: Daniel Lehner gewinnt heute das 46. Rund um Schönaich