Derbytime in Marchtrenk: SC gg die Viktoria. Man könnte sagen: "90 Minuten Spannung pur!" Viele Torchancen auf beiden Seiten und zudem vier Treffer ließen die Fans der beiden Lager immer wieder auf Jubelchöre einstimmen.

1. Halbzeit: Kalt/warm gleich in der ersten Spielminute für die SC-ler. Ein "Hammer" aus steilem Winkel ging um Haaresbreite am Kiyan Golkar-Gehäuse vorbei ins Out. Ein erster Warnschuss sozusagen, dem noch viele folgen sollten. Den ersten Treffer in dieser flotten Partie erzielten jedoch die Blau-Gelben. Nach einem Roitner-Antritt auf Linksaußen bringt er den Ball platziert zur Mitte, genau auf den Kopf von Tihomir Tivkovic, der das 1:0 besorgte (14.) ... ein Fan-Trommelgewitter! Dieses war noch nicht abgeklungen, als Viktorias Rafael Karlovits um Haaresbreite den Ausgleich verpasste (15.) Kurz vor dem Pausenpfiff noch Toralarm bei Goalie David Plavac. Davor Brajkovic setzt einen Freistoß an die Latte (41.)

2. Halbzeit: Der unermüdlich rackernde Christoph Roitner tauchte vor Plavac auf und erhöhte auf 2:0 (61.) WOW! War das schon die Vorentscheidung? Nein, den die Kensy-Elf wurde nachlässiger und die "Viki" stärker. Der nicht-attackierte Rafael Karlovits zog am 16er ab und traf ins rechte obere Eckl zum 1:2-Anschlusstreffer (66.) Die Grün-Weißen drängten in Folge, zeigten sich überaus konditionsstark, hatten einen Lattenpendler zu verbuchen (82.) und wurden in der 89. Minute mit dem 2:2 belohnt. Bernd Schörghuber ist aus kurzer Distanz erfolgreich.

Fazit: Der Ausgleich war nicht unverdient. Bei den Blau-Gelben haderte man nach einer 2:0-Führung mit der vertanen Siegeschance.

Vorspiel: Die SC-ler konnten mit einem 2:1-Sieg die Schmach der Hinrunde. 1:4-Niederlage, wett machen.

VORSCHAU: Nächster Knaller am Sonntag, 24.4.2022, 14:15/16:30 auswärts gegen den Leader Dietach