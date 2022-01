Felbermayr-Radprofi Daniel Federspiel muss sich Schulteroperation unterziehen

Radprofi Daniel Federspiel muss sich nach seinem Sturz beim Aufstieg im Rahmen einer Skitour - wobei er sich die ausgekegelte Schulter gleich selbst (!) wieder eingerenkt hat - nun doch einer Operation unterziehen. Nach einer eingehenden ärztlichen Untersuchung und einem MRT am Wochenende wird der Bruch der Gelenkspfanne in der Schulter kommenden Mittwoch operiert. Der Tiroler Radprofi des Team Felbermayr Simplon Wels fällt damit für längere Zeit aus. „Leider muss ich jetzt doch auf den OP-Tisch. Ich werde danach alles tun, um für die Rennsaison 2022 fit zu sein“, so Daniel Federspiel.

Bildtext: Daniel Federspiel muss sich am Mittwoch einer Schulteroperation unterziehen