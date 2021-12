Covid-19 hat unser aller Alltag verändert.

Aber auch den Alltag von vielen älteren Menschen. Am meisten betroffen sind ältere Menschen in Seniorenbetreuungseinrichtungen. Die Bewohnerinnen und Bewohner in den Seniorenbetreuungseinrichtungen dürfen nicht mehr oder nur sehr eingeschränkt besucht werden. Das ist natürlich in der Weihnachtszeit besonders traurig.

Die Volksschule 1 Marchtrenk hat deshalb beim Projekt „Aktion Weihnachtspost“, welches vom Freiwilligenzentrum (FWZ) Wels und Wels-Land ins Leben gerufen wurde, mitgemacht.

SchülerInnen der Volksschulen schrieben in einer Unterrichtseinheit, als Hausübung oder als Fleißaufgabe einen Brief oder zeichneten ein Bild.

Das Team vom FZW hat sie eingesammelt und an die Seniorenbetreuungseinrichtungen übergeben.

Alle teilnehmenden Schülerinnen und Schüler erhielten eine Urkunde als Dank für ihr freiwilliges Engagement!

So bekamen viele Bewohnerinnen und Bewohner am Heiligen Abend einen persönlichen Brief und hatten große Freude damit!