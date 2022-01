Das Welser Fundservice verzeichnete im Vergleich zu den letzten Jahren einen deutlichen Rückgang der abgegebenen Gegenstände. So manche Fundstücke sind an Kuriosität nicht zu überbieten.



WELS. Die Anzahl der Gegenstände im städtischen Fundservice ist im Vergleich zu den vergangenen Jahren rückläufig. 2018 und 2019 lag sie noch bei 1.500 beziehungsweise 1.900 Objekten. In den vergangenen Jahren hingegen verzeichnete das Fundbüro einen Rückgang auf 1.200 Gegenstände. Die Menge an Verlustmeldungen lag dagegen mit rund 400 im Jahr im konstanten Bereich.

Facettenreiche Gegenstände

Im städtischen Fundservice wurden im letzten Jahr eine breite Vielfalt an Fundgegenständen abgegeben. Sie reichten von Bankkarten, Ausweisen, Dokumenten bis hin zu Brillen, Uhren, Ohrringen, Kindersitzen und Puppenwägen. So manche Gegenstände enthüllten sich als besonders ungewöhnlich und kurios. So wurde gegen Ende 2021 eine leere Schachtel Zigaretten oder ein Koffer voller religiöser Bilder und Statuen dem Fundbüro anvertraut. Bis dato hat sich der Besitzer des Koffers beim Welser Fundbüro noch nicht gemeldet.

Lost and found

Zurzeit befinden sich folgende Gegenstände abholbereit: etwa 190 Schlüssel, 70 Kleidungsstücke, 40 Fahrräder und in etwa 120 Wertgegenstände. Ohne dem tatkräftigen Einsatz der Mitarbeiter wäre die Bewältigung nicht realisierbar. Die Tätigkeiten umfassen unter anderem die Aufbewahrung von Fundgegenstände und die Ausforschung von Verlustträgern. Schließlich tragen sie Verantwortung über die geregelte Ausgabe der verlorenen Gegenstände.

Öffnungszeiten

Das Welser Fundservice hat zu folgenden Zeiten geöffnet: Montag, Dienstag und Donnerstag von 08:00 bis 13:00 und 14:00 bis 16:30 Uhr, Mittwoch von 08:00 bis 13:00 Uhr und Freitag von 08:00 bis 12:30 Uhr.