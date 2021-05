Als Tischlermeisterbetrieb in der dritten Generation verstehen sie ihr Handwerk. Ihr oberstes Ziel lautet daher individuell gestaltete Maßmöbel in höchster Perfektion zu fertigen. Von der Idee, über die Planung bis hin zur detailgenauen Ausführung stehen sie ihren Kunden mit Rat und Tat zur Seite. Zusätzlich haben sie perfekte Industriepartner an der Hand um dieses Ziel zu erreichen.

Die Firma Lachmayr Möbelwerkstätte berät sie persönlich und fachgerecht, auch bei Ihnen zuhause und entwickeln mit Ihnen gemeinsam Ideen zur Umsetzung.

Aufgrund der langjährigen Erfahrung bieten sie ein breites Leistungsspektrum. Dabei überschneidet sich die Traditionalität der Handwerkskunst nahtlos mit zeitgemäßer Technologie, bei der sie auch gerne immer wieder auf deren Industriepartner zurückgreifen, Damit werden sie den hohen Anforderungen ihrer Kunden gerecht, wie auch in den Referenzen sichtbar wird. Qualität, Preis-Leistung und Nachhaltigkeit sind daher die drei Säulen dieser Möbeltischlerei.

Produkte:

Küchen

Küchentechnik

Esszimmer

Wohnzimmer

Schlafzimmer

Vorzimmer

Bad

Nutzen Sie unsere Fachkompetenz zu Ihrem Vorteil. Wir beraten Sie gerne!

Kontakt:

Lachmayr Möbelwerkstätte Ges.m.b.H

Hauptstraße 5

4642 Sattledt

Telefon: 0043 7244 8878

info@lachmayr-moebel.at

Öffnungszeiten: Mo-Fr: 08:00 - 12:00 & 14.00 - 18.00

und nach Terminvereinbarung