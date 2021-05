Mistelbach. Durch die eigenhändige Herstellung von Dirndlkleidern bekommen die Schülerinnen der zweiten Klasse der Landwirtschaftlichen Fachschule Mistelbach einen ganz besonderen Bezug zu „ihrem“ Dirndl! Das Gefühl, etwas ganz Persönliches, Individuelles geschaffen zu haben ist schon einmalig, so die Meinung der Schülerinnen!

Die Zeit vergeht wie im Flug, das große Praktikum steht bereits vor der Tür und so arbeiten die Schülerinnen auf Hochtouren um die noch fehlenden Haken, Bänder und Knöpfen an ihren Kleidern anzubringen!

Diplompädagogin Christine Emathinger ist es wichtig, im Unterricht neben fachlichen Inhalten auch Werte wie Tradition, Individualität und Schönheit zu vermitteln, sodass jedes einzelne Dirndl die Persönlichkeit und den Stil ihrer Trägerin besonders hervorhebt und unterstreicht!