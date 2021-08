CO2-Neutralität und grüne Energielösungen werden von Jahr zu Jahr bedeutender. Fronius liefert die benötigten Technologien.

THALHEIM. Im Forschungszentrum von Fronius in Thalheim arbeiten unzählige Entwicklern an der gemeinsamen Unternehmensvision „24 Stunden Sonne“. Ziel ist es, den täglichen Gesamtstrombedarf ausschließlich über saubere Solarenergie zu decken. Fronius ist fest davon überzeugt, dass die Energieversorgung der Zukunft komplett ohne fossile oder nukleare Energie auskommen und zu 100 % aus erneuerbaren Quellen bezogen werden kann. Weiters soll die Erzeugung viel dezentraler organisiert sein, sprich: ein Einfamilienhaus mit Solar-PV-Modulen zum Selbsterzeuger werden und den Strom vor Ort entweder verbrauchen oder verkaufen.

Anmerkung v. Lehrling Thomas: "Eine Ausbildung bei einem Unternehmen wie Fronius zu absolvieren, macht mir großen Spaß. Ich lerne sehr viele neue, interessante Technologien kennen und kann nebenbei noch meinen Teil zu einer nachhaltigen Zukunft beitragen."

Auch die Mobilität spielt in der Vision "24 Stunden Sonne" eine nicht unbedeutende Rolle. So forscht Fronius beispielsweise schon jahrelang daran Wasserstoff als Treibstoff einzusetzen.

2018 eröffnete Fronius den Solhub, eine Wasserstoffbetankungsanlage, die mit Solarenergie grünen Wasserstoff direkt erzeugt. Der Solhub wird seitdem für interne Betankungen und Forschungszwecke genutzt.

Aktuell wird in Steinhaus zusätzlich ein neues Wasserstoffkompetenzzentrum errichtet,

inklusive neuer modularer Betankungsanlage. Ebenso geht 2022 die erste Kundenanlage für die SAN Group in Betrieb.

Auch im Arbeitsalltag bei Fronius wird der Nachhaltigkeitsgedanke gelebt: Ein Großteil des internen Fuhrparks ist bereits elektrisch angetrieben und für die Mitarbeiter stehen E-Ladepunkte zur kostenlosen Privatnutzung zur Verfügung.

Einen Großteil der hierfür benötigten Energie bezieht Fronius aus den eigenen PV-Modulen. Um die CO2-Emissionen auf ein Minimum zu reduzieren, setzt das Unternehmen außerdem alternative Energie-, Heiz- und Kühlsysteme an allen Standorten ein.

Immer mehr Unternehmen gelten als klimaneutral, die Nachfrage nach innovativen und sauberen Technologien ist sehr hoch.

Um diese Nachfrage zu decken, wird bei Fronius auf Hochdruck weiter geforscht und entwickelt und so ein Beitrag für eine nachhaltige Zukunft geleistet.